BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, vola Kpn su offerta America Movil

INDICI ORE 10,10 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.813,59 -0,12 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.224,38 +0,18 1.133,96 STOXX BANCHE 182,01 +0,46 163,19 STOXX OIL&GAS 314,84 -0,06 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 205,68 -0,07 177,11 STOXX AUTO 424,46 +0,60 351,07 STOXX TLC 252,69 +0,74 225,36 STOXX TECH 258,66 -0,01 229,37 LONDRA, 9 agosto (Reuters) - L'azionario europeo è in leggero rialzo nella seduta grazie alla spinta dei titoli minerari e soprattutto alle recenti notizie su movimenti di M&A. Stamane alcuni dati macro cinesi - dall'inflazione alla produzione industriale - hanno dato ulteriori rassicurazioni sullo stato di salute della seconda economia mondiale. "A quanto pare i timori su un rallentamento peggiore del previsto in Cina si sono un po' dissolti e questo è molto rassicurante" commenta Ian Williams, equity strategist di Peel Hunt, aggiungendo che il periodo estivo e di conseguenza i volumi non brillanti potrebbero favorire una fase di consolidamento per l'azionario europeo. Sullo sfondo restano poi i timori per le prossime mosse della Fed in merito ai programmi di stimolo dell'economia. Londra e Francoforte seguono l'andamento leggermente positivo dell'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 , mentre Parigi è piatta. I titoli in evidenza: * KPN è sotto tutti i riflettori con un balzo del 17% dopo l'annuncio dell'offerta da parte del gigante America Movil del multimiliardario messicano Carlos Slim. Sulla scia si muove anche TELEKOM AUSTRIA (+6,28%), in cui Carlos Slim detiene complessivamente il 26,1% a titolo personale e tramite America Movil. Moderatamente positivo il settore. * Balza COMMERZBANK dopo che il Ceo Martin Blessing ha escluso, in un'intervista a 'Handelsblatt', di dimettersi e dichiarato che intende guidare la banca fino al termine dell'attuale fase di transizione. * La svizzera Dufry guadagna oltre 2% dopo aver siglato un accordo per operare negli spazi duty-free dell'aeroporto internazionale Mattala Rajapaska. * La finlandese NOKIAN RENKAAT, produttrice di pneumatici, balza di oltre il 3% dopo aver annunciato un ebit nel secondo trimestre migliore delle attese e nonostante abbia ridotto le stime sull'intero anno.