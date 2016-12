BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo su dati Cina, balza Commerzbank

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.798,10 +0,13 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.218,87 +0,11 1.133,96 STOXX BANCHE 179,89 +0,60 163,19 STOXX OIL&GAS 314,49 +0,01 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 205,55 +0,63 177,11 STOXX AUTO 419,33 +0,35 351,07 STOXX TECH 258,29 +0,02 229,37 LONDRA, 8 agosto (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse, con i dati sopra le attese della bilancia commerciale cinese che offrono sostegno ai titoli minerari. In Cina, a luglio, le esportazioni sono cresciute del 5,1% su anno, oltre le previsioni di un incremento del 3%, mentre le importazioni sono balzate del 10,9% su anno, rispetto a un consensus di un aumento del 2,1%, mostrando che la seconda economa mondiale si sta stabilizzando. I titoli di alcune grandi società minerarie mostrano guadagni consistenti, come nel caso Anglo American e BHP Billiton . "Penso che i timori sulla Cina siano stati esagerati. Si possono trovare opportunità abbastanza buone tra i titoli minerari un po' depressi, anche se si tratta solo di un rimbalzo tecnico di breve", spiega un trader con base a Parigi. Nei mesi scorsi i timori per il rallentamento della Cina, tra i maggiori consumatori di materie prime, ha pesato sui titoli minerari, con l'indice di settore sceso del 21% dall'inizio dell'anno. Attorno alle 10,20, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 sale dello 0,13%. Tra le singole piazze Londra avanza dello 0,165, Parigi è piatta e Francoforte sale dello 0,1%. Tra i titoli in evidenza: * Commerzbank sale del 9,9% sulla scia dei risultati. * Nestle cede oltre il 2% sulla scia dei risultati, che hanno mostrato ricavi sotto le attese, e del taglio della guidance per il 2013. * Deutsche Telekom sale di oltre il 4% dopo la semestrale, che ha messo in evidenza una solida crescita negli Stati Uniti. * Le utilities tedesche E.ON e RWE scambiano sui minimi degli ultimi anni in vista dei risultati della prossima settimana, risentendo della debole domanda di energia in Europa e del boom delle rinnovabili. * Adidas cede lo 0,8% dopo aver tagliato le stime per le vendite nel 2013 e dopo che i risultati dle secondo trimestre sonmo stati più deboli del previsto a causa dei tassi di cambio sfavorevoli. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia