BORSE EUROPA - Partono positive su nuovi massimi da due mesi

INDICI ORE 9,45 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.816,67 +0,20 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.228,72 +0,32 1.133,96 STOXX BANCHE 180,87 +0,29 163,19 STOXX OIL&GAS 318,14 +0,35 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 205,93 +0,68 177,11 STOXX AUTO 424,17 +0,24 351,07 STOXX TECH 257,74 +0,39 229,37 MILANO, 5 agosto (Reuters) - Le borse europee toccano nuovi massimi da due mesi, sulla scia dei rialzi registrati a Wall Street venerdì con l'indice S&P500 su nuovi record storici dopo i dati contrastanti sugli occupati Usa che hanno aumentato le attese di un rinvio del rallentamento del pacchetto di stimolo all'economia da parte della Fed. Attorno alle 9,45 l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 sale dello 0,32%. Tra le singole piazze, Londra e Parigi salgono dello 0,4% e dello 0,13%, Francoforte guadagna lo 0,21%. "Il mercato sta ricevendo un po' di sostegno perché la tempistica del rallentamento della politica di stimolo all'economia Usa potrebbe cambiare", osserva un broker. "Il mercato ha sempre un tono rialzista e potremmo rivedere i massimi di maggio", aggiunge. L'indice è sotto del 2,4% circa rispetto ai massimi di maggio a 1.258,09 punti. Tra i titoli in evidenza: * Danone perde l'1,4% dopo che la neozelandese Fonterra, il più grande esportatore al mondo di prodotti freschi, ha reso noto di avere trovato dei batteri in alcuni prodotti che potrebbero causare il botulismo. Come risposta la Cina ha vietato le importazioni di questi prodotti, mentre Danone ha annunciato di avere richiamato quei prodotti che potrebbero contenere il siero contaminato. * Positivo Ing che sale dell'1,3%. Secondo una fonte, la banca online ha avviato trattative esclusive con il fondo Mbk Partners per la cessione della filiale in Corea del Sud. * Veolia balza di oltre l'1% sulla scia dei risultati trimestrali positivi in linea con le attese. * Il social network tedesco Xing sale del 4,7% dopo che Deutsche Bank ha alzato il giudizio a BUY da HOLD. * Il titolo PostNL cede oltre il 7% con gli investitori focalizzati sul calo oltre le attese dei volumi di posta registrati in Olanda.