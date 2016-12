BORSE EUROPA - Indici positivi su dati Cina, Fed; bene banche

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.783,97 +0,49 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.214,55 +0,38 1.133,96 STOXX BANCHE 177,93 +1,19 163,19 STOXX OIL&GAS 315,97 +0,05 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 201,51 +1,37 177,11 STOXX AUTO 419,32 +0,61 351,07 STOXX TECH 255,33 +0,92 229,37 MILANO, 1 agosto (Reuters) - Andamento positivo per l'azionario europeo, dove spiccano i titoli bancari, supportati da notizie positive sul fronte dei conti trimestrali. A determinare un certo ottimismo tra gli operatori gli incoraggianti relativi all'andamento del settore manifatturiero cinese in luglio, e l'assenza di indicazioni riguardo un'imminente riduzione del programma di stimolo da parte della Fed, che ieri sera ha comunicato l'esito del meeting di politica monetaria. Attorno alle 9,50 italiane, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 perde lo 0,5% circa. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra sale dello 0,45% e Francoforte dello 0,7% circa, Parigi avanza dello 0,1%, Madrid sale dello 0,44% mentre Lisbona cede lo 0,14%. Tra i titoli in evidenza: * SIEMENS avanza di circa 1,3 punti percentuali, dopo che Deutsche bank ha migliorato il proprio giudizio sul titolo, a seguito della nomina del nuovo AD. * LLOYDS guadagna poco meno del 5%, dopo aver dichiarato, nell'ambito della pubblicazione dei risultati trimestrali, di aver raggiunto gli obiettivi su risparmi, rafforzamento di capitale e margini prima del previsto, annunciando il ritorno al pagamento del dividendo. * SANOFI lascia sul terreno il 6% circa sui deludenti risultati del secondo trimestre che hanno indotto il gurppo a tagliare gli obiettivi per il 2013, e sull'indagine riguardo una presunto caso di corruzione che vede coinvolta la società in Cina. * SOCIETE GENERALE guadagna il 5,7% in scia ai risultati del secondo trimestre, che hanno evidenziato un raddoppio dei profitti, grazie all'attività di trading. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia