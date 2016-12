Borse Europa viste lieve rialzo in avvio, attenzione a banche centrali

Si riuniscono in settimana le riunioni mensili sui tassi di Federal Reserve, Bce e Banca d'Inghilterra. L'attenzione degli investitori si concentra naturalmente soprattutto sul primo dei tre appuntamenti in ordine cronologico - il Federal Open Market Commettee la cui riunione inizia domani per chiudersi mercoledì. Nelle parole di Ben Bernanke gli analisti cercheranno come di consueto di scorgere qualche segnale in merito alla prevista graduale riduzione del programma di 'quantitative easing' attualmente pari a 85 miliardi di dollari al mese.