Borse Europa viste in rialzo, attenzione a nuova tornata trimestrali

LONDRA, 23 luglio (Reuters) - Per l'azionario europeo si prefigura una partenza con il segno più, confortata dalla performance positiva delle piazze asiatiche e in un clima di preponderante fiducia sul prossimo round di risultati societari.

A monte dell'andamento sostenuto dei listini asiatici la tenuta degli indici cinesi, a propria volta incoraggiati dalle notizie secondo cui Pechino starebbe mettendo a punto un potenziamento della rete ferroviaria per far fronte ai ritardi nelle consegne di materiale da costruzione e l'esecutivo non consentirà alla crescita dell'economia di rallentare al di sotto del 7%.