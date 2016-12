Borse europee viste in calo, focus su tecnologici

LONDRA, 19 luglio (Reuters) - Per l'azionario europeo si prospetta una partenza con il segno meno, in ritracciamento dal massimo delle ultime sei settimane, complice la deludente lettura delle ultime trimestrali Usa nel settore tech.

Secondo gli spreadbetter finanziari l'indice FTSE 100 aprirà con in calo tra 20 e 31 punti - fino a 0,5% - il DAX tedesco in ribasso di 29-36 punti (0,4%) e il CAC 40 francese con una retrocessione di 16-17 punti (0,4%).

L'indice FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta di ieri in rialzo di 0,87% a 1.209,12 punti.

"Nonostante la chiusura in denaro di ieri l'avvio delle borse europee si prevede in ribasso... la fiducia degli investitori risente dei poco incoraggianti risultati Google e Microsoft e della conseguente performance contrastata degli indici asiatici" si legge in una nota di Spreads.