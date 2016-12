Borse Europa viste aprire poco mosse o positive,riflettori su Bernanke

LONDRA, 17 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è visto aprire da piatto a in rialzo, con gli investitori che sperano in un tono positivo grazie ai risultati societari, anche se le negoziazioni potrebbero essere caute in attesa della testimonianza del presidente della Fed, Ben Bernanke davanti al Congresso alle 16,00 italiane di oggi.