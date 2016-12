BORSE EUROPA-Indici in lieve rialzo tra buone trimestrali e picco Dax

INDICI ORE 9,45 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.754,45 +0,14 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.218,90 +0,10 1.133,96 STOXX BANCHE 176,10 +0,67 163,19 STOXX OIL&GAS 328,34 +0,02 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 195,38 +0,70 177,11 STOXX AUTO 361,17 -0,42 351,07 STOXX TECH 254,85 +0,42 229,37 PARIGI, 7 maggio (Reuters) - Borse europee in lieve rialzo a inizio seduta, aiutate da una serie di risultati societari migliori del previsto e dalla buona intonazione del Dax, vicino a massimi storici. Commerzbank, Munich Re e il produttore di birra Carlsberg sono tra le aziende che hanno annunciato numeri migliori delle attese. Intorno alle 9,45 il FTSEurofirst 300 sale dello 0,1%. L'indice tedesco guadagna lo 0,3% a 8.135 punti nei pressi della forte resistenza di 8.151,57 punti, che corrisponde a un massimo dal 2007. Piatte Londra e Parigi. "Penso che i mercati continueranno a salire, l'indice S&P ha toccato un altro record ieri, il DAX ci è vicino", dice Neil Marsh, strategist di Newedge. "Seppur con scarse basi, sono tutti convinti che le cose miglioreranno e che, se non succederà, ci sarà il sostegno di Draghi che farà il necessario per aiutare l'economia della zona euro". I titoli in evidenza: * Balza di oltre il 4% Societe Generale che, dopo il dimezzamento dell'utile trimestrale, ha avviato una strategia di contenimento di costi. * Più modesto il rialzo di Credit Agricole, nonostante l'incremento dell'utile legato però a fattori straordinari. * Bene Commerzbank, in rialzo di oltre il 3%, che ha registrato una perdita inferiore alle attese nel trimestre. * Sale di oltre l'1% Allianz, il cui utile netto è salito di circa un quarto nel trimestre grazie ai buoni risultati registrati da tutti i suoi business principali. * Debole la Tv tedesca ProSiebenSat.1 nonostante ricavi in aumento oltre le attese e la conferma delle stime di un Ebitda in rialzo nel 2013. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia