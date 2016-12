BORSE EUROPA - Indici in lieve calo in attesa dato occupazione Usa

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.716,29 -0,10 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.204,78 -0,15 1.133,96 STOXX BANCHE 172,95 -0,18 163,19 STOXX OIL&GAS 324,37 +0,31 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 191,22 +0,17 177,11 STOXX AUTO 353,90 +0,15 351,07 STOXX TECH 249,75 -0,10 229,37 LONDRA, 3 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è in lieve calo, ma si mantiene vicino ai massimi degli ultimi cinque anni, trovando ancora sostegno nel taglio del tasso di riferimento deciso ieri dalla Bce. Gli investitori sono tuttavia cauti in attesa di conoscere il dato chiave sull'occupazione negli Stati Uniti. Il dato sugli occupati non agricoli negli Stati Uniti, che sarà diffuso alle 14,30 italiane, dovrebbe infatti registrare un incremento di 145.000 posti di lavoro, un numero non sufficiente a contrastare la tendenza mostrata recentemente da altri dati macroeconomici. Intorno alle 10,20 ora italiana l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,16% a 1.204,55 punti, non distante dai massimi di fine marzo, quando in chiusura aveva toccato quota 1.207,83. L'indice ha ritracciato già due volte nel 2013 da questo livello. Tra le singole piazze Francoforte guadagna lo 0,04%, Parigi è piatta e Londra sale dello 0,12%. I titoli in evidenza: * HUGO BOSS cede oltre il 6%. Il fondo di private equity Permira sta vendendo un'ulteriore quota del 10% della casa di moda tedesca attraverso un accelerated bookbuilding. Secondo una fonte la forchetta di prezzo indicativa sarebbe compresa tra 89,25 e 90,50 euro. Il collocamento arriva all'indomani dei risultati del primo trimestre, che hanno mostrato un calo delle vendite più accentuato del previsto a causa della debolezza in Europa e in Cina. L'ultimo placement effettuato da Permira era avvenuto nel novembre del 2011. * Il produttore d'acciao tedesco THYSSENKRUPP guadagna il 6,2%, aiutato dalla promozione di un broker, che parla della prossima vendita di Steel Americas. * ROYAL BANK OF SCOTLAND ha chiuso il primo trimestre in utile degli ultimi 18 mesi e ha detto di aspettarsi di terminare la ristrutturazione nel 2014. Tuttavia i risultati operativi sono stati peggiori del previsto e il titolo cede il 4%. * Alla luce del difficile contesto economico BNP PARIBAS si è impegnata a proseguire nel taglio di costi e personale dopo aver registrato un calo del 45% dell'utile netto nel primo trimestre. Il titolo sale dello 0,55%. * ADIDAS e SKY DEUTSCHLAND AG in rialzo dopo la trimestrale. * Debutto in rialzo per GLENCORE XSTRATA (+1,4%), la società nata dalla fusione dai due gruppi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia