Borse europee, atteso avvio positivo, undicesimo mese in rialzo

LONDRA, 30 aprile (Reuters) - Per le borse europee è atteso un avvio positivo oggi, ultima giornata di quello che si prospetta come l'undicesimo mese di fila in rialzo. A sostenere l'umore del mercato le attese di un taglio dei tassi da parte della Bce in occasione dell'incontro di giovedì e di un proseguimento della politica espansiva della Fed, che si riunisce oggi e domani.