Borse Europa, attesa pausa riflessione dopo ultimi rialzi

PARIGI, 25 aprile (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un'apertura contrastata con una pausa di riflessione dopo i decisi rialzi delle ultime sessioni.

Secondo gli spreadbetter finanziari il DAX tedesco dovrebbe aprire in rialzo tra i 7 e 8 punti, (+0,1%), il CAC 40 francese in calo di 3 punti (-0,1%), mentre il FTSE 100 britannico è atteso in progresso tra i 3 e i 4 punti (+0,1%).