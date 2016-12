Borse Europa viste positive su utili società, speranze taglio tassi

LONDRA, 24 aprile (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un'apertura tra stabile e in rialzo, con un consolidamento dei guadagni della vigilia dopo che nuove notizie positive sul fronte degli utili societari e le speranze di un ulteriore allentamento monetario nella notte hanno dato slancio all'azionario Usa e asiatico.

Secondo gli spreadbetter finanziari di Capital Spreads il DAX tedesco dovrebbe aprire in rialzo di 25 punti (+0,3%) e il CAC 40 francese di 13 punti (+0,4%). Per il FTSE 100 britannico è atteso un avvio in progresso di 3 punti (+0,05%), con una sottoperformance attesa rispetto alle altre piazze europee per l'effetto dello stacco di numerosi dividendi.