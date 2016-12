Borse europee viste poco mosse, cautela dopo G20

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - Si profila un'apertura di seduta poco mossa per le borse europee con alcuni dealer che si aspettano un atteggiamento cauto degli investitori dopo la riunione del G20 del weekend.

Al termine degli incontri il gruppo delle prime venti economie mondiali ha dichiarato che non ci sarà alcuna guerra sulle valute e ha rinviato i piani per definire i nuovi obiettivi del taglio del debito, sottolineando ampia preoccupazione per la fragilità dell'economia mondiale.