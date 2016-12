Borse europee attese in leggero rialzo dopo sell-off ieri

PARIGI, 9 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è atteso in leggero rialzo dopo le intense vendite della vigilia sulla scia delle crescenti aspettative del mercato su ulteriori misure di stimolo della Cina.

Gli spreadbetter finanziari vedono l'indice britannico FTSE 100 aprire in rialzo tra 14 e 16 punti, fino a +0,3%, così come il Cac-40, mentre il Dax è visto in prgresso tra 21 e 24 punti, fino a +0,3%