Borse Europa attese in lieve rialzo, focus su dati Usa

LONDRA, 5 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese in lieve rialzo dopo le perdite contenute registrate ieri dalle principali borse continentali, in un mercato che oggi si concentrerà sui dati Usa relativi al mecato del lavoro.

"Le preoccupazioni di lungo termine sulla salute dell'economia spagnola e i tempi di Madrid per l'eventuale richiesta di aiuti dovrebbero persistere ancora qualche tempo. Comunque, vista la relativa assenza di dati fondamentali prima di quelli relativi all'occupazione Usa, potremmo avere sulle borse un altro avvio poco mosso", scrive in una nota Fawad Razaqzada, strategist a GFT Markets.

Gli spreadbetter finanziari vedono l'indice Ftse-100 britannico aprire in rialzo tra 17 e 20 punti, o fino allo 0,3%; il Dax tedesco in rialzo di 28-29 punti, lo 0,4%; il Cac-40 francese in salita di 16 punti, lo 0,5%.