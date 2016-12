Borse europee viste in ritracciamento in scia Wall Street, Asia

LONDRA, 22 agosto (Reuters) - Le borse europee sono attese in flessione in avvio di seduta, influenzate negativamente dalle performance di Wall Street e delle borse asiatiche. L'inversione del trend è spinta dall'atteggiamento degli investitori che attendono con ormai crescente impazienza nuovi dettagli sulle prossime misure anti-spread della Banca centrale europea.

"Con le borse vicine ai livelli di resistenza non saremmo sorpresi di vedere ulteriori ribassi a breve termine" commenta Chris Weston, trader at IG Markets, secondo cui il focus è ora puntato verso gli incontri europei in calendario questa settimana.