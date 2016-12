Borse europee attese in lieve rialzo su effetto rally di venerdì

LONDRA, 6 agosto (Reuters) - Le borse europee sono attese poco mosse o lievemente in rialzo in apertura, in scia al deciso rally messo a segno nella seduta di venerdì.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che l'indice Ftse 100 britannico scenda in apertura di 1-2 punti (-0,05%), che il Dax tedesco salga di 27-30 punti (+0,4%) e che il Cac-40 francese apra in aumento di 13-14 punti (+0,4%).

Nella seduta di venerdì l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo del 2,5%, toccando il punto massimo di quattro mesi. L'annuncio da parte della Bce della volontà di acquistare bond per far abbassare i rendimenti è stato letto infatti come volontà di dare un po' di respiro alle economie del vecchio continente.