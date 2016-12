Borse europee viste in lieve calo dopo calo Pmi Cina, attesa Fde, Bce

LONDRA, 1 agosto (Reuters) - Le borse europee sono viste in lieve ribasso nella giornata di oggi, dopo l'annuncio di un dato del Pmi cinese sceso ai liveli più bassi degli ultimi otto mesi. Meno sentite le speranze su ulteriori azioni da parte delle banche centrali di Usa e zona euro per un sostegno all'economia globale.

Per gli spreadbetter finanziari, l'indice londinese FTSE 100 aprirà in ribasso tra i 5 e i 7 punti (-0,12%), il DAX partirà in declino tra i 2 e i 5 punti (-0,07%), mentre il CAC 40 francese scenderà tra i 3 e i 6 punti (-0,18%).