Borse europee attese in ribasso su preoccupazioni eurozona

PARIGI, 25 luglio (Reuters) - Attese in calo le borse europee, con un avvio previsto negativo per la quarta seduta consecutiva. A monte i crescenti timori sul fatto che Spagna possa aver bisogno di un salvataggio internazionale e che la Grecia difficilmente potrà soddisfare le condizioni imposte dalla Ue per conseguire gli aiuti.