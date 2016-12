Borse europee,attesa pausa di consolidamento su massimi quattro mesi

LONDRA, 20 luglio (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in frazionale calo, sulla scia delle perdite asiatiche, e consolidarsi in avvio sui picchi degli ultimi quattro mesi, con il rally delle ultime due sedute che si appresta a esaurirsi.

"I mercati in Asia sono per lo più in ribasso, in assenza di un traino e con un certo grado di prese di profitto. Di conseguenza le borse europee potrebbero registrare qualche perdita in avvio" nota Stan Shamu, strategist di IG Markets.