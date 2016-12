Borse europee, avvio atteso in rialzo verso massimi 2 mesi 1/2

LONDRA, 19 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo in apertura e potenzialmente potrebbero toccare i massimi degli ultimi due mesi e mezzo sulla scia delle buone performance in Asia e a Wall Street, favorite da un buon inizio della stagione delle trimestrali.

Secondo rilevazioni Thomson Reuters, ad oggi il 64% delle società europee medio-grandi ha riportato utili in linea o superiori alle attese, con rialzi in media del 3,4% su base annua. In questo scenario, Nokia potrebbe muoversi in controtendenza, con gli investitori che si aspettano dati deboli sulle vendite del secondo trimestre del nuovo cellulare Lumia.