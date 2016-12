Borse europee, avvio atteso in calo dopo dati deludenti Usa

LONDRA, 11 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese in lieve calo in apertura dopo che una serie di dati deludenti resi noti dalle società Usa stendono un'ombra sull'imminente stagione delle trimestrali. Inoltre, l'incertezza sull'efficacia dei progressi della politica dell'eurozona per combattere la crisi ha scoraggiato qualsiasi sentiment rialzista.