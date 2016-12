Borse europee attese poco mosse in avvio

LONDRA, 10 luglio (Reuters) - Gli indici delle borse europee sono attese poco mosse in apertura dopo quattro sedute consecutive in rosso. L'inizio positivo della stagione delle trimestrali Usa è stato compensato da nuovi segnali di rallentamento economico in Cina e dai timori sull'efficacia delle misure per contrastare la crisi in Europa.

Non sono arrivate sorprese dall'incontro dell'Eurogruppo a Bruxelles, dove i ministri hanno concesso alla Spagna un anno in più per raggiungere i target di riduzione del debito e fissato i paramentri per un pacchetto di misure di aiuto alle banche iberiche. Il fondo di salvataggio per Spagna e Italia non ha visto progressi.