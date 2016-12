Borse europee viste in rialzo su speranze misure di stimolo

LONDRA, 4 luglio (Reuters) - Le borse europee sono viste in rialzo in avvio, ampliando i guadagni delle ultime tre sedute, che le hanno portate sui massimi di due mesi: a sostenere l'azionario del Vecchio Continente sono le aspettative dell'annuncio di nuove misure di stimolo per l'economia da parte delle banche centrali.