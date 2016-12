Borse europee viste in forte rialzo su accordo supervisione banche Ue

LONDRA, 29 giugno (Reuters) - Le borse europee sono impostate per una seduta in forte denaro stamani: la propensione al rischio dovrebbe infatti riprendere quota dopo che i leader europei hanno raggiunto un accordo per la creazione di un organismo di supervisione delle banche della zona euro e per piano che le consenta di essere ricapitalizzate direttamente dal fondo di salvataggio senza pesare sui debiti pubblici.