Borse Europa viste stabili dopo rialzi vigilia

LONDRA, 28 giugno (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un avvio di seduta poco mosso dopo la salita della vigilia, ispirata da dati macro Usa positivi. I guadagni dovrebbero però essere limitati in vista del vertice tra i leader europei che non sembra destinato a produrre misure significative per far fronte alla crisi del debito della regione.