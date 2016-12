Borse Europa attese in calo, riflettori su Fmi e Spagna

LONDRA, 20 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese in calo per la terza seduta consecutiva in vista della riunione del Fondo Monetario Internazionale, appesantite dai timori sulla crescita dell'economia globale, sulle attese per gli esiti delle elezioni presidenziali in Francia e sull'abilità della Spagna ad attrarre gli investitori.