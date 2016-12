Borse europee viste contrastate, attenzione ad asta Spagna

PARIGI, 19 aprile (Reuters) - Per i listini azionari del vecchio continente si profila una partenza contrastata, dopo la correzione di ieri, con la maggioranza degli investitori che potrebbe preferire un eccesso di prudenza in attesa del risultato del nuovo collocamento spagnolo.

In agenda in tarda mattinata l'asta di carta spagnola a due e dieci anni, che dovrebbe fornire lo spunto direzionale principale dopo il superamento della soglia critica di 6% da parte del benchmark decennale Bono in apertura di settimana.