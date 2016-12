Borse europee, attesa pausa dopo ultimo rally

LONDRA, 18 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese in frazionale rialzo in avvio seduta, con una pausa di riflessione dopo il rimbalzo delle ultime due giornate che potrebbe consentire ai principali indici azionari continentali di interrompere la striscia di quattro settimane consecutive di perdite.

"Abbiamo già visto un marcato aumento della volatilità all'inizio del secondo trimestre, e questo normalmente segnala che i mercati sono a un punto di flessione. Non si sa cosa fare. Non ci aspettiamo che l'incertezza si plachi in tempi brevi", ha aggiunto.