Borse europee viste contrastate, attese asta Btp

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in ribasso di 6-9 punti (-0,2%), che il DAX cali di 11-16 punti (-0,2%) e che il CAC-40 perda 3-4 punti (-0,1%).

Ieri il mercato ha visto solo un rimbalzo tecnico ritenuto di breve durata. Il FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta in rialzo dello 0,75%.

L'Italia ha in programma di offrire oggi fino a 5 miliardi di euro in bond a medio-lungo termine e i rendimenti sono previsti in rialzo.