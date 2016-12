Borse europee attese in calo su timori crisi debito

PARIGI, 11 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese in ribasso, con il rialzo dei rendimenti in Italia e Spagna e i timori sulla crescita che spingono gli investitori a uscire dagli asset più a rischio.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in ribasso di 23-24 punti (-0,4%), che il DAX cali di 10-12 punti (-0,2%) e che il CAC-40 perda 12-17 punti (-0,5%).

"Con la prospettiva di un peggioramento della crisi del debito in Europa e di una stagione delle trimestrali Usa senza eps in crescita, si intensifica il dibattito su un possibile periodo di debolezza dell'azionario nel medio termine", dice in una nota Cameron Peacock, analista di IG Markets.