Borse Europa attese in lieve rialzo scia Wall Street

PARIGI, 3 aprile (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un avvio di seduta positivo, sulla scia delle ultime due sedute e dopo il rialzo di Wall Street ieri sostenuta dai dati macro più forti delle attese.

Secondo gli spreadbetter finanziari l'indice Ftse 100 britannico è atteso in rialzo di 8-14 punti (+0,2%), il Dax tedesco di 6-14 punti (+0,2%) e il Cac-40 francese guadagni 1-2 punti (+0,2%).

L'azionario Usa ha iniziato ieri il secondo trimestre su una nota positiva, con l'indice S&P 500 che tocca i massimi da 4 anni dopo i dati sulla produzione manifatturiera in Stati Uniti e Cina che hanno allentato i recenti timori sulle prospettive per la crescita globale.

Gli investitori attendono i dati Usa sugli ordini all'industria di febbraio, alle 16 italiane. Gli economisti, in un sondaggio Reuters, hanno previsto un aumento dell'1,5% rispetto al calo dell'1% di gennaio.

survey expect a 1.5 percent rise compared with a January decrease of 1.0 percent.