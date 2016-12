BORSE EUROPA-Indici in rialzo, sale Rbs su trattativa con Abu Dhabi

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.552,29 +0,49 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.093,86 +0,45 1.001,39 STOXX BANCHE 154,43 +1,03 132,54 STOXX OIL&GAS 357,98 +0,22 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 161,31 +0,76 133,25 STOXX AUTO 343,22 +1,19 259,04 STOXX TECH 219,00 +0,79 188,27 LONDRA, 27 marzo (Reuters) - Apertura di segno positivo per i mercati azionari europei. A sostenere gli acquisti sono ancora le parole di ieri del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, che ha assicurato la permanenza di una politica monetaria espansiva negli Usa a sostegno della fragile ripresa. "È questo tono significativamente più accomodante di Bernanke che darà sostegno alle borse, la prospettiva di una politica monetaria espansiva aiuterà il mercato immobiliare negli Usa" spiega lo strategist di Brewin Dolphin, Guy Foster. "Ci sarà anche un effetto positivo sul finanziamento delle aziende e un miglioramento delle condizioni dei crediti immobiliari. Continuiamo ad essere positivi sul rischio e mantenere una preferenza sull'azionario Usa rispetto a quello europeo". Alle 10,00 italiane, Francoforte avanza dello 0,57%, Parigi dello 0,42% mentre Londra segna un +0,35%. I titoli in evidenza: * ROYAL BANK OF SCOTALND sale del 5,5%. Secondo alcune fonti il governo britannico ha avuto dei colloqui con la famiglia reale di Abu Dhabi sulla possibile acquisizione di una una partecipazione nella banca britannica, attualmente a controllo statale. È tutto il settore bancario a risultare ben impostato in apertura di seduta: BNP PARIBAS guadagna l'1,5%, SOCIETE GENERALE l'1,2%, COMMERZBANK l'1,3%, SANTANDER l'1,6%. * Sempre nel settore bancario, in Spagna, sale del 2,9% il titolo CAIXABANK, controllata quotata in borsa del gruppo LA CAIXA, che ha annunciato ieri l'acquisizione per 980 milioni di euro di BANCA CIVICA. Il titolo di ques'utima è ribasso dell'11,62%. * In flessione il titolo COMPASS che arretra dell'1,8%. Il numero uno al mondo nel settore del catering ha preannunciato una crescita in rallentamento per il fatturato, nel primo semestre dell'anno, a causa delle difficili condizioni di mercato in Gran Bretagna e in altri mercati europei. * Torna alle contrattazioni dopo una sospensione il titolo dell'assicuratore di carte di credito britannico CPP, con una flessione di circa 30 punti percentuali. La società, oggetto di un'indagine da parte delle autorità di regolamentazione riguardo le sue pratiche di condotta, ha reso noto che l'inchiesta non si è ancora conclusa nonostante un accordo col regolatore sulla revisione delle procedure interne. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia