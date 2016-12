BORSE EUROPA - Indici in calo dopo dati macro deludenti

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.524,73 -1,67 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.079,03 -1,16 1.001,39 STOXX BANCHE 154,43 -1,72 132,54 STOXX OIL&GAS 353,08 -1,14 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 158,07 -1,51 133,25 STOXX AUTO 328,38 -1,76 259,04 STOXX TECH 215,11 -1,11 188,27 PARIGI, 22 marzo (Reuters) - Le borse europee estendono il calo nel corso della mattina mentre si rincorrono dati deludenti sulla salute dell'economia globale. Alla debolezza del Pmi cinese, alla sua quinta contrazione mensile di seguito, si sono aggiunti ora le indagini Pmi per i paesi della zona euro che evidenziano una frenata dell'attività manifatturiera anche per il locomotore tedesco. Intorno alle 10,20 il FTSE Eurofirst 300 cede l'1,2%, ampliando le perdite iniziate questa settimana e avviandosi a registrare la più lunga scia di ribassi da quando il mercato si è girato in positivo, lo scorso novembre. Francoforte perde l'1,5%, così come Parigi, mentre Londra scende dell'1%. "C'è il timore, che condivido, che abbiamo una ripresa piuttosto diseguale, con i paesi periferici della zona euro particolarmente deboli e con gli ex motori della crescita come la Cina non più così brillanti", commenta Gerhard Schwarz di Baader Bank. "Non direi che è una forte correzione (dell'azionario), potrebbe esserci un processo di consolidamento nelle prossime due settimane, i mercati sono ipercomprati e in cerca di nuovi catalizzatori", aggiunge. I titoli in evidenza: * Hermes sale del 3% dopo i conti 2011 e l'incremento del dividendo annunciati ieri sera. Questa mattina il gruppo ha confermato il target 2012 di crescita dei ricavi, a tassi costanti, del 10%. Bnp Paribas ha alzato la raccomandazione a "overperform" da "neutral" e aumentato del 23% il target price a 70 euro. * Netto calo per Gem Diamonds (-5%)dopo che Citigroup ha ridotto il rating a "sell" da "buy" a causa del calo della domanda di diamanti di alta qualità. * Pesante anche un altro gruppo minerario, Rangold, per i timori circa i disordini in corso in Mali, sede di due terzi della produzione del gruppo. * Debole Amec dopo il taglio di JPMorgan Cazenove a "neutral" da "overweight" nell'ambito di una revisione dei gruppi europei di servizi al comparto petrolifero. * Perde il 6% l'assicurazione svizzera Baloise dopo la pesante flessione dell'utile 2011 a causa, in particolare, delle svalutazioni sui titoli greci. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia