BORSE EUROPA - Indici poco mossi in attesa dati immobiliari Usa

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.580,00 +0,13 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.093,44 +0,00 1.001,39 STOXX BANCHE 158,56 -0,02 132,54 STOXX OIL&GAS 357,03 -0,14 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 161,62 -0,25 133,25 STOXX AUTO 334,28 +0,17 259,04 STOXX TECH 218,77 +0,51 188,27 PARIGI, 21 marzo (Reuters) - Le borse europee hanno annullato i guadagni, con gli investitori in attesa dei dati sul settore immobiliare Usa, che dovrebbero testimoniare un ulteriore recupero dell'economia, ma che potrebbero anche mettere in discussione la politica monetaria espansiva della Fed. Intorno alle 10,40 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è piatto. Francoforte guadagna lo 0,2%, Parigi lo 0,4% e Londra lo 0,2%. I titoli in evidenza: * In forte rialzo Ziggo nel suo giorno di debutto in borsa. La società olandese attiva nelle comunicazioni via cavo è scambiata a 21,6 euro, che si confronta con un prezzo di colocamento di 18,5. * Inditex in lieve calo dopo i risultati. Nel 2011 l'utile netto del gruppo è salito del 12% a 1,9 miliardi di euro, in linea con le attese degli analisti. * J Sainsbury in forte rialzo (+3,2%) dopo che le vendite del quarto trimestre sono cresciute più del previsto, grazie alla conquista di nuove quote di mercato. * Vodafone guadagna l'1,4% dopo che Goldman Sachs l'ha aggiunta alla propria lista "Conviction Buy". * NicOx in rialzo a doppia cifra dopo che la società francese ha annunciato che acquisirà l'11,8% di Altacor, basata in Gran Bretagna e specializzata in oftalmologia, per 2 milioni di sterline, con un'opzione per l'acquisto dell'intera società.