BORSE EUROPA - Indici in ribasso, titoli automotive in forte calo

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.581,16 -1,05 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.095,67 -0,96 1.001,39 STOXX BANCHE 159,04 -1,35 132,54 STOXX OIL&GAS 359,53 -0,95 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 163,02 -0,82 133,25 STOXX AUTO 333,59 -4,02 259,04 STOXX TECH 217,92 -0,94 188,27 PARIGI, 20 marzo (Reuters) - Le borse europee sono in calo per il secondo giorno consecutivo, mentre gli investitori continuano a monetizzare i guadagni dopo il rally sui massimi degli ultimi otto mesi della scorsa settimana, in attesa del dato sull'avvio dei cantieri negli Stati Uniti che, se positivo, potrebbe dare una spinta al mercato. "Stiamo vedendo un po' di prese di profitto, l'indice FTSEurofirst 300 è ancora sopra quota 1.100 punti sulla scia del recente forte rally e non ci sono notizie che lo possano spingere oltre", spiega Joe Rundle, responsabile del trading per ETX Capital, aggiungendo che "un miglioramento del dato sull'avvio dei cantieri Usa potrebbe dare una piccola spinta all'insù". A livello settoriale, in forte calo l'automotive, zavorrata dai timori per le prospettive economiche. Il viceministro russo dell'Industria, nonchè ministro del Commercio, Alexei Rakhmanov, ha detto che le vendite di auto in Russia quest'anno aumenteranno solo del 6%, in forte calo rispetto al +23% registrato tra gennaio e febbraio. I trader inoltre citano indiscrezioni stampa sulle vendite di veicoli in Cina che quest'anno potrebbero deludere le attese. Intorno alle 10,40 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,96% circa. Francoforte perde l'1,18%, Parigi l'1,22% e Londra lo 0,96%. I titoli in evidenza: * BHP Billiton è tra i titoli peggiori e cede il 2,8% dopo aver detto che la domanda cinese di minerali di ferro si sta "appiattendo". * La tedesca Metro segna un rialzo dell'1,6% nonostante abbia fornito previsioni fosche, con gli investitori che sperano la riorganizzazione del management porti a un nuovo tentativo di vendere la catena Real Hypermarkets. * Il gruppo svizzero DKSH registra un buon rialzo nel giorno del suo esordio in borsa.