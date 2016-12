BORSE EUROPA - Indici in calo, Tnt in rialzo dopo offerta Ups

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.596,97 -0,43 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.103,34 -0,31 1.001,39 STOXX BANCHE 159,94 -0,68 132,54 STOXX OIL&GAS 362,25 -0,24 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 163,58 -0,46 133,25 STOXX AUTO 348,71 -0,41 259,04 STOXX TECH 219,48 +0,04 188,27 PARIGI, 19 marzo (Reuters) - Le borse europee aprono la nuova settimana in calo, dopo i massimi degli ultimi otto mesi toccati la scorsa settimana, con gli investitori in attesa di vedere ulteriori segni di miglioramento dell'economia prima di riprendere il rally degli ultimi due mesi. "Siamo molto vicini a un periodo di consolidamento e ritracciamento. Il DAX ha raggiunto il suo obiettivo in area 7.150 punti, mentre altri indici hanno un potenziale di crescita di meno del 2% prima di entrare in una fase di consolidamento", spiega l'analista tecnico Gerard Sagnier di Aurel BGC. Intorno alle 10,20 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,3% circa. Francoforte perde lo 0,47%, Parigi lo 0,67% e Londra lo 0,43%. In una nota, JPMorgan spiega di aver aumentato l'esposizione ai titoli assicurativi, stimando che il settore sarà il maggior beneficiario dall'aumento dei rendimenti dei titoli di stato, mentre ha rivisto al ribasso il giudizio sui titoli minerari, a causa delle crescenti preoccupazioni per la domanda cinese. Deutsche Bank prevede che i rendimenti dei Treasuries Usa possano salire ancora, stimando un beneficio per i gruppi assicurativi specializzati nel ramo vita. I titoli in evidenza: * TNT guadagna l'1,9% dopo che United Parcel Service si è detta d'accordo ad aumentare l'offerta per la società olandese a 5,5 miliardi di euro. * CNP Assurances sale di oltre il 4% dopo l'upgrade di Goldman Sachs. * EADS è in deciso calo. In un'intervista al settimanale tedesco Der Spiegel un alto dirigente del gruppo ha spiegato che serviranno anni per risolvere i problemi legati all'apparizione di crepe sulle ali dll'A380. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia