BORSE EUROPA - Indici positivi su dati Usa, sempre male banche

indici chiusura

alle 15,20 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.849,36 -0,06 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 671,87 +0,17 831,97

DJ Stoxx banche 93,41 -2,37 149,51

DJ Stoxx oil&gas 241,58 +1,73 264,50

DJ Stoxx tech 130,80 -1,14 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 6 marzo (Reuters) - Le borse europee estendono i guadagni, dopo i dati americani sulla disoccupazione del settore non agricolo che sono risultati, contro le previsioni più pessimistiche, in linea con le attese degli analisti.

Restano però sott'acqua i bancari, con vendite concentrate -tra l'altro su Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), Intesa San Paolo (ISP.MI: Quotazione) e Hsbc (HSBA.L: Quotazione).

Intorno alle 15,10 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU, che stamane aveva toccato i minimi di 12 anni, guadagna lo 0,6%, vicino ai massimi di seduta.

"La giornata ha risentito delle voci pessimistiche sulla disoccupazione Usa, con alcuni trader che paventavano fino a un milione di posti di lavoro persi a febbraio. L'aumento dei disoccupati è stato impressionante, ma non così pessimo come si temeva...", scrive in una nota di ricerca uno strategist della Cantor Fitzgerald.

Tra i titoli in evidenza:

* Toniche le azioni legate alle commodities come ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.AS: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) e BP (BP.L: Quotazione).

* Forte accelerata per FORTIS FOR.BR, spinta da cauto ottimismo nel giorno in cui scade il termine per le negoziazioni sullo smembramento del gruppo tra Fortis Holding, lo stato belga e la francese Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione).

* Rallenta la corsa WPP (WPP.L: Quotazione), che ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2009 ma ha registrato una crescita dei ricavi 2008 del 2,7%, solo leggermente al di sotto degli obiettivi.

* Gira in negativo e cede il 3% BELGACOM BCOM.BR, che si aspetta nel 2009 un calo dei ricavi e dei margini di profitto. Gli utili del principale operatore telefonico belga sono scesi nel 2008 in linea con le attese.