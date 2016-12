BORSE EUROPA - In rialzo nonostante BofA con banche, deboli oil

indici chiusura

alle 11,50 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.420,59 +0,54 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 853,21 +0,76 831,97

DJ Stoxx banche 179,37 +2,06 149,51

DJ Stoxx oil&gas 283,18 -0,66 264,50

DJ Stoxx tech 174,73 +1,8 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 6 maggio (Reuters) - Le borse europee si gettano alle spalle le cattive notizie relative a Bank of America (BAC.N: Quotazione) - che secondo una fonte avrebbe bisogno di una nuova iniezione di capitali per 34 miliardi di dollari - e il settore bancario festeggia i risultati incoraggianti di BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), avanzando di oltre due punti percentuali. Ma, negli scambi europei, proprio Bank of America (BAC.F: Quotazione) cede quasi il 9% e la concorrente Citigroup TRV.F il 2,4%.

La propensione al rischio resta tuttavia sotto tono e i petroliferi, reduci dal forte rally degli ultimi giorni, entrano nel mirino delle prese di beneficio. Il settore ha guadagnato il 15,6% nell'ultimo mese, facendo leggermente meglio del mercato.

Intorno alle 11,50, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna poco meno di un punto percentuale. Tra le singole borse, l'indice londinese Ftse .FTSE sale dello 0,6% circa. Il Cac di Parigi .FCHI avanza dello 0,8%, mentre il Dax .GDAXI tedesco dello 0,25%.

Tra i titoli in evidenza:

* Fiacche le utilities ma la spagnola GAS NATURAL (GAS.MC: Quotazione) balza dopo un primo trimestre migliore delle previsioni.

* Acquistato anche il produttore di birra CARLSBERG (CARLb.CO: Quotazione), che avanza del 10% circa dopo aver annunciato un incremento degli utili in linea con le attese e aver confermato le stime per il 2009. * I risultati danno slancio anche a BMW (BMWG.DE: Quotazione) che ha registrato una perdita più contenuta del previsto nei primi tre mesi dell'esercizio.

* La trimestrale non riesce viceversa a stimolare il denaro su un petrolifero come TOTAL (TOTF.PA: Quotazione), in flessione di oltre un punto percentuale nonostante una riduzione dell'utile più contenuta del previsto.

* Sotto pressione anche ADIDAS ADSG.DE, il secondo maggiore produttore di articoli sportivi, dopo che SocGen ha declassato il titolo a "sell" da "buy" e i trader citano anche una riduzione del prezzo obiettivo da parte di Deutsche Bank.