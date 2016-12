BORSE EUROPA, indici avanzano positivi, bene minerari e banche

indici chiusura

alle 16,20 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.397,96 +0,53 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.189,08 +0,57 1.314,42 DJ Stoxx banche 305,36 +0,64 337,67 DJ Stoxx oil&gas 363,23 +1,81 435,73 DJ stoxx tech 241,55 +1,08 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 6 agosto (Reuters) - Le piazze europee avanzano indecise, restando in territorio positivo, ma riducendo i guadagni rispetto alla giornata di ieri e all'apertura di stamattina in cui avevano beneficiato di un'Opa da 10 miliardi di dollari nel settore minerario e dei risultati superiori alle attese di Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione).

Sono i minerari , i più penalizzati nei giorni scorsi a causa del calo dei costi dei metalli, a trascinare il recupero toccando un massimo giornaliero di 620,23 punti, con un guadagno del 3,62% alle 16,20.

A ridare sollievo al settore è la speranza degli investitori nell'aumento della domanda in Cina e l'Opa di Xstrata XTA.L sull'inglese Lonmin (LMI.L: Quotazione). Più incerto il settore bancario, incoraggiato dai risultati superiori alle attese di Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e di Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione), ma preoccupati dal warning sui target lanciato dal top management di quest'ultima.

I contratti sul Nymex sono stabili sui 119 dollari al barile, dopo aver toccato i minimi di tre mesi. A rafforzarli la notizia dell'esplosione di stanotte di un oleodotto in Turchia, con la conseguente riduzione del flusso petrolifero, e il permanere delle tensioni sul programma nucleare iraniano. L'indice delle società petrolifere avanza in territorio positivo, guadagnando l'1,81%.

La peggiore prestazione è quella dei farmaceutici , che perdono lo 0,81%, mentre l'indice Auto avanza a due velocità, godendo dei guadagni per il basso petrolio di molte società del settore, ma subendo anche le pesanti perdite di Nokian Renkaat (NRE1V.HE: Quotazione).

Sul fronte macroeconomico, sono attesi per le 16,30 anche i dati dell'agenzia internazionale dell'energia (Eia) sulle scorte settimanli di greggio negli Usa.

Alle 10,00 l'indice inglese FTSE 100 .FTSE sale dello 0,5%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,5% e il francese Cac 40 dell'1,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* NOKIAN RENKAAT (NRE1V.HE: Quotazione), il produttore finlandese di pneumatici perde quasi il 13% nonostante i risultati superiori alle attese del secondo trimestre. A danneggiarlo la previsione di un aumento dei costi delle materie prime.

* COCA-COLA HELLENIC HLB.AT perde il 3% nonostante l'acquisto, valutato positivamente, dell'imbottigliatore italiano Socib per 270 milioni di euro. L'intero settore degli imbottigliatori è da tempo in crisi in Grecia.

* LONMIN (LMI.L: Quotazione), il più terzo grande produttore di platino del mondo, vola del 47% sull'Opa da 10 miliardi di dollari da parte di XSTRATA XTA.L.

* COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) amplia le perdite, calando di oltre il 3,7% dopo i risultati trimestrali superiori alle attese, ma accompagnati da un warning del top management sui target dell'anno. Nel secondo trimestre la banca ha registrato un utile netto in crescita del 6,4%.

* BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) sale del 5,5%, dopo aver annunciato in mattinata utili netti in calo nel secondo trimestre del 34%, ma superiori alle attese.

* MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione) sale dell'1,92% dopo aver assicurato di mantenere il dividendo di 5,50 euro per azione nel 2008, nonostante utile netti nel secondo trimestre quasi dimezzati a 621 milioni di euro, a causa di svalutazioni, contro 1,2 miliardi di euro del 2007. Munich Re aveva già lanciato il mese scorso un warning sui target 2008.

* OLD MUTUAL (OML.L: Quotazione), compagnia assicurativa inglese, continua la sua corsa al ribasso, perdendo quasi l'11%. L'Ad Jim Sutcliffe ha detto che la decisione di ritirare dal mercato Usa dei prodotti garantiti comporterebbe un calo delle vendite nel mercato americano tra il 15 e il 20% e dell'ordine del 35% per il 2009.

* EDF (EDF.PA: Quotazione) accentua le perdite a 2,42, tornata al punto di partenza delle trattative dopo che settimana scorsa BRITISH ENERGY BGY.L, valutata 12 miliardi di sterline, ha respinto la sua offerta.