BORSE EUROPA - Indici accelerano con WStreet, bene banche, auto

indici chiusura

alle 16,15 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.348,26 +2,30 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 826,52 +1,98 831,97

DJ Stoxx banche 138,05 +3,99 149,51

DJ Stoxx oil&gas 289,34 +2,22 264,50

DJ Stoxx tech 161,97 +2,49 152,86 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 6 febbraio (Reuters) - Dopo una breve pausa seguita ai dati sull'occupazione americana, risultati per gennaio peggiori delle attese, le borse europee tornano ad accelerare, mentre Wall Street ha aperto in netto rialzo.

Alle 16,15 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale del 2%. Tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 britannico .FTSE avanza di quasi il 2%, come il Cac francese .FCHI e il Dax tedesco .GDAXI.

Tra i vari settori brillano il bancario e quello legato alle commodities, ma sono forti anche le auto. In territorio negativo si distinguono le utilities e il comparto dell'health care.

Gli scambi sono comunque cauti, in attesa che venga approvato il maxi-piano di salvataggio Usa da 900 miliardi di dollari che sarà la prossima settimana al vaglio del Senato.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel settore bancario BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), CREDIT SUISSE CSGN.VX e HSBC (HSBA.L: Quotazione) salgono con rialzi tra il 2% e il 6%.

* In controtrend la terza banca svizzera, JULIUS BEAR BAER.VX, che cede il 9% dopo aver annunciato i risultati 2008. Una lettera anonima, inoltre, ha allertato le autorità svizzere su possibili irregolarità. La banca ha però chiarito che la lettera "si riferiva ad un piccolo incidente contabile".

* Brilla tra le auto VOLVO (VOLVb.ST: Quotazione), numero due al mondo nella produzione di mezzi pesanti - che pure ha annunciato a sorpresa una perdita operativa per il quarto trimestre.

* Bene anche BMW (BMWG.DE: Quotazione), che ha annunciato "risultati 2008 molto solidi e vendite cresciute più del previsto nel quarto trimestre", come scrive in una nota l'analista Georg Stuerzer di Unicredit.

* Accelerano LVMH (LVMH.PA: Quotazione) e HERMES (HRMS.PA: Quotazione), entrambe sulla scia di risultati che testimoniano la tenuta del settore-lusso, di fronte alla crisi mondiale. Lvmh, in particolare, ha annunciato ieri i risultati 2008 e vendite a gennaio "non male".

* Lettera per ELAN ELN.I, per i timori sui futuri introiti da Tysabri, dopo che il partner americano Biogen (BIIB.O: Quotazione) ha annunciato deludenti vendite per il farmaco contro la sclerosi multipla.

* Più 10% per INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione), grazie a una perdita trimestrale inferiore alle aspetattive del mercato, anche se l'outlook rimane fonte di preoccupazione.