BORSE EUROPA - Indici in rialzo su ripresa fiducia, bene bancari

indici chiusura

alle 9,30 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.228,50 +1,35 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 781,96 +1,34 831,97

DJ Stoxx banche 144,02 +2,27 149,51

DJ Stoxx oil&gas 265,40 +0,96 264,50

DJ Stoxx tech 159,91 +2,61 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 aprile (Reuters) - L'ottimismo sembra riaffacciarsi stamane sui mercati europei spingendo le borse in rialzo, sulla scia dei guadagni di Wall Street alla fine della settimana scorsa.

"All'avvicinarsi della Pasqua iniziamo ad avvertire la primavera sui mercati. I dati economici hanno mostrato un leggero miglioramento del sentiment", commenta Justin Urquhart-Stewart, direttore di Seven Investment Management.

"Tuttavia bisogna stare in guardia mentre ci avviamo verso la stagione dei risultati societari: molti di essi saranno realmente atroci e molte aspettative dovranno essere ridimensionate".

Tra i singoli comparti maglia rosa oggi a bancari, minerari e tecnologici, in rialzo di oltre il 2%.

Intorno alle 9,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale di oltre l'1,3% mentre, tra i singoli listini, Parigi .FCHI guadagna l'1,08%, Francoforte .GDAXI lo 0,93% e Londra .FTSE lo 0,95%.

Tra i titoli in evidenza:

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) starebbe preparando il piano di un aumento di capitale da 8 miliardi di dollari che verrebbe sottoscritto da JP Morgan Cazenove e Credit Suisse, secondo il Sunday Times. Il titolo perde lo 0,9%.

* L'aumento di capitale di HSBC (HSBA.L: Quotazione) è stato sottoscritto al 96,6%, ottenendo 12,5 miliardi di sterline al netto delle spese e facendo salire il titolo del 2,2%.

* Il titolo IBM (IBM.N: Quotazione) (IBM.F: Quotazione) quotato a Francoforte cede lo 0,5% sul fallimento delle trattative di acquisto di Sun Microsystems JAVA.O, che ha respinto l'offerta da 7 miliardi di dollari.

* La pay-tv tedesca PREMIERE PREGn.DE cede oltre il 9,4% dopo il lancio di un nuovo aumento di capitale. Il prezzo per azione annunciato ieri sera è stato giudicato basso.

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) e la giapponese Nissan (7201.T: Quotazione) forniranno per i prossimi due anni auto elettriche al mercato irlandese come parte di un piano governativo per avere il 10% di veicoli elettrici entro il 2020. La casa automobilistica francese sale del 7,6%.

* L'AD di HUGO BOSS BOSG_p.DE ha ribadito di aspettarsi un 2009 difficile e di non vedere segni di miglioramento prima del 2010, ma il titolo guadagna oltre il 2,2%.

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) dovrebbe acquistare in settimana la società farmaceutica brasiliana Medley per circa 700 milioni di dollari, secondo indiscrezioni stampa. Il titolo cede lo 0,7%.