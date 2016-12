BORSE EUROPA -Indici in calo del 5% su timori banche

indici chiusura

alle 10,55 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.959,21 -4,97 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.037,52 -4,76 1.506,61 DJ Stoxx banche 271,66 -6,53 424,26 DJ Stoxx oil&gas 300,69 -5,42 442,02 DJ Stoxx tech 184,99 -4,74 304,27 -------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 ottobre (Reuters) - Le notizie del weekend di nuove banche alle prese con problemi intensificano le preoccupazioni del mercato sullo stato di salute del settore finanziario appesantendo l'andamento delle borse europee.

Il piano di salvataggio Usa da 700 miliardi di dollari, divenuto legge venerdì dopo la firma del presidente George W. Busg non è riuscito a sostenere un mercato sempre più timoroso che il pacchetto non possa riuscire da solo ad evitare una recessione dell'economia americana.

Nel fine settimana il governo tedesco ha varato una misura per estendere la garanzia sui depositi bancari e ha concluso l'accordo per il salvataggio di Hypo Real Estate HRXG.DE, ma queste notizie non sono riuscite a far ritornare la fiducia e hanno anzi evidenziato la profondità della crisi.

"Sottolineano la situazione precaria in cui si trova il settore bancario", ha commentato Mamoun Tazi, analista a MF Global.

Bersagliati dalle vendite i titoli bancari il cui indice Stoxx di riferimento segna un calo del 6,5. Tra i principali ribassi Dexia (DEXI.BR: Quotazione), UBS UBSN.VX, Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione), Raiffeisen RIBH.VI and Erste Group (ERST.VI: Quotazione), cedono oltre il 10%. A Milano Unicredit (CRDI.MI: Quotazione) cede il 12% dopo il varo ieri del piano di rafforzamento patrimoniale.

La britannica Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) perde circa il 14%, Barclays (BARC.L: Quotazione) il 10% e Lloyds (LLOY.L: Quotazione) circa il 7%.

Il governo britannico dovrebbe fare un annuncio sulla crisi bancaria più tardi in giornata mentre indiscrezioni stampa parlano di ricapitalizzazione del settore e di acquisizioni di quote nelle benche.

In calo anche i petroliferi sulla scia dei ribassi del greggio sotto il 90 dollari i l barsile per la prima volta da febbraio.

Alle 10,55 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende del 4,7%. La scorsa settimana, l'indice benchmark ha perso l'1,4% ed è in calo di oltre il 30% da inizio anno.

Tra i titoli in evidenza:

* BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) volatile, ritorna in territorio nmegativo (-2,1%) dopo l'accordo da 14,5 miliardi (9 in azioni e 5,5 cash) con cui rileverà il controllo delle attività FORTIS FOR.ASFOR.BR in Belgio e Lussemburgo, nell'ambito di un complesso piano di salvataggio che renderà il Belgio il principale azionista dell'istituto francese.

Fortis è invece sospesa dall'Euronext Amsterdam.

* HYPO REAL ESTATE HRXG.DE perde oltre il 37% dopo che il governo e le banche tedesche hanno deciso di metterle a disposizione altri 15 miliardi di liquidità, visto che il precedente piano di salvataggio da 35 miliardi era stato bocciato sabato sera dal consorzio. L'Ad dell'istituto, Georg Funke dovrebbe dimettersi a giorni, secondo fonti finanziarie vicine alla vicenda. Anche il presidente Kurt Viermets dovrebbe lasciare la società.

* PREMIERE PREGn.DE arretra del 15% estendendo le perdite della vigilia alimentate dall'annuncio che la pay-tv tedesca è in trattative con le banche per la ristrutturazione del debito. Goldman Sachs ha tagliato il target price a 5,10 euro da 12,82 mantenendo il rating "neutral" mentre Ubs ha ridotto il target a 7,10 da 15,50, confermando "Buy".