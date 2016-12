BORSE EUROPA - Indici in recupero con bancari, giù SocGen

indici chiusura

alle 9,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.804,33 +0,5 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 975,89 +0,48 831,97

DJ Stoxx banche 229,06 +1,13 149,51

DJ Stoxx oil&gas 297,32 +0,44 264,50

DJ Stoxx tech 187,50 +0,53 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 6 ottobre (Reuters) - Le borse europee, come nelle attese, inaugurano la seduta in territorio positivo, galvanizzate dal dato Usa sui servizi di ieri, da cui è emersa a settembre un'espansione del comparto per la prima volta dall'agosto 2008.

Attorno alle 9,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,46%. Tra i singoli listini, il FTSE 100 londinese .FTSE sale dello 0,32%, il Cac 40 .FCHI guadagna lo 0,22% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,48%.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene i bancari, i titoli che maggiormente beneficiano di un crescente appetito al rischio. Si muovono al rialzo BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) e DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione).

* Nel comparto pesante invece SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) dopo aver annunciato un aumento di capitale da 4,8 miliardi di euro per ripagare il sostegno statale e fare acquisizioni.

* Lettera su TESCO (TSCO.L: Quotazione). La notizia di vendite, sul mercato chiave britannico, nel secondo trimestre leggermente più deboli delle attese ha messo in secondo piano un miglioramento degli utili nella prima parte dell'anno vicino alle stime degli analisti.

* E' in calo di oltre il 10% NEXUS MANAGEMENT NEXMA.L che ha avvertito che i risultati annuali potrebbero essere in maniera significativa inferiori alle attuali stime del mercato.