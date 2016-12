BORSE EUROPA, indici positivi grazie a rimbalzo minerari, banche

MILANO (Reuters) - Le piazze europee aprono in rialzo, dopo la brillante chiusura di Wall Street che ha segnato un +2,94% e grazie anche ai segnali della Federal Reserve su tassi invariati anche nei prossimi mesi e al prezzo del greggio intorno ai 119,5 dollari al barile.

A trascinare i listini europei sono i minerari dopo le perdite registrate nelle scorse sessioni, in progesso del 3,18%, in particolare quelli legati al mercato del platino la cui domanda è in costante crescita secondo un'analisi di ANGLO AMERICAN.

Positiva la performance delle banche in progresso dell'1,69% dopo la diffusione delle trimestrali di COMMERZBANK e di BNP PARIBAS.

In calo i farmaceutici, dello 0,88%, e l'indice delle utility, depresso (-0,41%) da EDF e GAZ DE FRANCE.

Sul fronte macro sono attesi gli ordini dell'industria di giugno della Germania (alle 12,00) e le scorte Eia della settimana dei prodotti petroliferi Usa (alle 16,30).

Alle 10,00 l'indice inglese FTSE 100 sale dello 0,61%, il tedesco Dax dello 0,56% e il francese Cac 40 dell'1,03%.

Tra i titoli in evidenza:

* TNT sale del 6,10% sulla scia di voci di mercato secondo cui ono la società olandese specializzata in spedizioni potrebbe ricevere un'offerta per 30,25 euro per azione. Non è stato possibile contattare TNT per un commento.