BORSE EUROPA - Indici in calo 3% circa con banche, petroliferi

indici chiusura

alle 10,15 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.634,12 -2,82 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 925,67 -2,89 1.506,61 DJ Stoxx banche 199,61 -4,52 424,26 DJ Stoxx oil&gas 301,89 -2,85 442,02 DJ Stoxx tech 174,01 -3,65 304,27 --------------------------------------------------------------

MILANO, 6 novembre (Reuters) - Le borse europee si muovono in netto calo, intorno ai tre punti percentuali, nella prima ora di contrattazioni.

Digerita la vittoria ad ampia maggioranza del democratico Barack Obama alla Casa Bianca, una svolta nella politica americana, l'attenzione degli investitori torna ad essere rivolta ai problemi dell'economia globale.

Intorno alle 10 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in calo del 2,9% e tra le singole piazze Londra .FTSE lascia sul terreno il 2,95%, il Cac-40 di Parigi .FCHI il 3,55% e il Dax tedesco .GDAXI il 2,87%.

Le borse hanno interrotto ieri la serie di sei sedute consecutive di guadagni.

La perdita di posti di lavoro maggiore delle attese negli Usa, una netta contrazione nel mondo dei servizi, il continuo declino dei prezzi immobiliari e un rallentamento dell'attività manifatturiera in Gran Bretagna, tutto questo contribuisce a rendere sempre più fosche le prospettive sull'economia globale.

In Europa c'è comunque attesa per le decisioni di politica monetaria oggi da parte di Bce e Bank of England. La previsione è di un taglio dei tassi di interesse nel tentativo di ridare slancio all'economia.

Pesanti i bancari in Europa, con l'indice di settore in calo di oltre il 4%. Lettera quindi su BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione), e Deutsche Bank DBGKn.DE.

La continua ritirata dei prezzi del greggio, con il futures Usa dicembre CLc1 al di sotto dei 64 dollari al barile, pesa sulle quotazioni di Total (TOTF.PA: Quotazione), Eni (ENI.MI: Quotazione), BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) e Repsol (REP.MC: Quotazione).

Tra i titoli in evidenza:

* Lo specialista di hedge fund MAN GROUP (EMG.L: Quotazione) cede quasi il 24% dopo risultati semestrali deludenti secondo gli analisti.

* RANDSTAD NV (RAND.AS: Quotazione), la seconda società al mondo di intermediazione di lavoro alle spalle della svizzera Adecco ADEN.VX, cede il 7% circa dopo aver riportato nel terzo trimestre una flessione del 20% dell'utile netto.

* Pesante ADIDAS ADSG.DE, tra i peggiori nel tedesco Dax. Il secondo produttore al mondo di prodotti sportivi ha annullato le stime sul 2009 a causa del perdurare dell'incertezza economica e dopo profitti trimestrali in linea con le attese degli analisti.

* In netta controtendenza INBEV INTB.BR (+5%). Il secondo produttore al mondo di birra ribadisce l'impegno per rilevare Anheuser-Busch (BUD.N: Quotazione) per 52 miliardi di dollari e dopo risultati trimestrali leggermente superiori alle aspettative.