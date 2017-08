BORSE EUROPA giù, finanziari oscurano rally tech guidato da Apple

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3468,79 -0,25 3290,52 STOXX EUROPE 600 379,43 -0,22 361,42 STOXX BANCHE 187,23 -0,8 170,27 STOXX OIL&GAS 291,94 -0,4 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,96 0,01 269,66 STOXX AUTO 529,88 -0,72 542,82 STOXX TLC 298,26 -0,23 292,22 STOXX TECH 421,78 0,1 367,87 2 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in calo oggi zavorrate da minerari e bancari, anche se brillano le società di semiconduttori. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,30 italiane scende dello 0,22% a 379,43 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX perde lo 0,2%, il britannico FTSE 100 lo 0,36%, il francese CAC 40 lo 0,28%. ** Bene il settore tech (+0,1%), con i fornitori di Apple Dialog Semiconductor e AMS che balzano rispettivamente del 3,9% e del 4,8%, dopo che l'ottimismo per la domanda futura di iPhone ha fatto salire il titolo Apple a un livello record nella notte. ** I settori minerario e oil scendono rispettivamente dell'1,1% e dello 0,4% sulla debolezza dei prezzi di materie prime e greggio. ** Il titolo di Rio Tinto, società specializzata nel minerale di ferro, è quello che perde di più, a -2,2%, dopo i risultati del primo semestre. ** Sulle banche dell'eurozona pesano i risultati deludenti di Societe Generale e Commerzbank. L'indice di settore perde l'1%. ** Tra le banche, però, Natixis sale del 2,8% in scia al rialzo degli utili. ** La società specializzata in scommesse sportive online William Hill guadagna il 10,7% dopo i risultati. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia