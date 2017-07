BORSE EUROPA giù con tech in seduta piena di trimestrali

INDICE ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.458,45 -0,99 3.290,52 STOXX EUROPE 600 378,36 -1,04 361,42 STOXX BANCHE 187,21 -1,05 170,27 STOXX OIL&GAS 288,78 -0,20 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,51 -1,34 269,66 STOXX AUTO 530,90 -1,56 542,82 STOXX TLC 296,81 -1,40 292,22 STOXX TECH 418,46 -1,52 367,87 MILANO, 28 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta appesantito dal comparto tech dopo i deludenti risultati di Amazon, mentre una marea di trimestrali in calendario oggi non riesce a fornire supporto ai listini. ** Il comparto tech, fino ad oggi il migliore quest'anno, alle 11,50 italiane cede oltre l'1,5% spingendo l'indice paneuropeo STOXX 600 in calo di poco più dell'1%. Londra segna -0,66%, mentre Francoforte -- dove hanno molto peso i titoli votati all'export -- cede lo 0,8% penalizzata dalla forza dell'euro. ** Lo STOXX si avvia a chiudere la settimana in calo dello 0,5%, il mese in ribasso dello 0,3%. ** Secondo gli strategist di Deutsche Bank, la stagione dei risultati sta vedendo buone notizie per energia, telecom e finanziari, mentre consumer, utilities e industriali sono più opachi. ** Circa il 40% delle compagnie che fanno parte dell'indice MSCI Europe ha riportato risultati sinora, con il 52% che ha superato le attese e il 7% che le ha rispettate. ** Con nessun settore a segno più oggi, anche le banche vanno giù indebolite dal calo di quasi il 4% di UBS dopo i risultati. ** Positive tra i bancari invece Credit Suisse e Barclays dopo le comunicazioni sui loro trimestri. ** In calo dopo i risultati anche Renault e Essilior. ** Bene invece Adidas che schizza sui massimi con un +9% grazie al miglioramento dell'outlook annuale sul rialzo dei profitti nel secondo trimestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia