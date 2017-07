BORSE EUROPA poco mosse guardano trimestrali, AstraZeneca giù

INDICE ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.493,27 0,06 3.290,52 STOXX EUROPE 600 382,45 -0,08 361,42 STOXX BANCHE 188,90 -0,34 170,27 STOXX OIL&GAS 290,75 0,08 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,42 0,46 269,66 STOXX AUTO 540,78 -0,33 542,82 STOXX TLC 301,91 1,57 292,22 STOXX TECH 422,97 0,02 367,87 MILANO, 27 luglio (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse in una seduta caratterizzata dalle tante trimestrali, con l'attenzione rivolta al crollo di AstraZeneca dopo il fallimento di un test su un nuovo farmaco. ** La casa farmaceutica britannica lascia sul terreno il 15% e scende ai minimi da cinque mesi in quella che Morgan Stanley ha definito una "grossa battuta d'arresto". ** L'indice del comparto farma è ai minimi da quattro mesi, ma risultati solidi da parte di alcuni grossi nomi come Roche, AB InBev e Diageo controbilanciano aiutando i listini. ** Alle 11,35 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,08%, mentre il DAX -0,5% dopo risultati non entusiasmanti da parte di BASF e Deutsche Bank. ** "I mercati nel loro complesso sono piatti, con trimestrali molto miste oggi", commenta Jauke de Jong, analista di AFS Group. ** Diageo (+6%) sostiene lo STOXX dopo aver aumentato il suo target di profittabilità e annunciato un programma di buyback. ** Roche sale dell'1,2% dopo aver migliorato l'outlook 2017 mentre AB InBev segna +5,5% dopo una crescita degli utili nel secondo quarto. ** Le francesi Elior e Imerys sono le peggiori dello STOXX. Anche i risultati di Nestle (-1,5%) sono stati deludenti. ** Siemens Gamesa cede il 15% dopo una trimestrale sotto le attese. ** Deutsche Bank perde quasi il 4%. Nonostante utili in crescita più del previsto nel secondo trimestre, l'ad John Cryan ha sottolineato infatti che la redditività del gruppo non rispetta gli obiettivi di più lungo termine. ** Allianz sale invece dell'1,5% dopo aver comunicato ieri i risultati, con profitti annui nel 2017 nella parte alta del range delle attese. ** Oggi è la giornata più densa di trimestrali della stagione. Per la fine della settimana circa la metà dei titoli dello STOXX 600 avranno comunicato i risultati. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia